ВКонтакте научились показывать документы Microsoft Office

Команда разработчиков ВКонтакте сообщила, что в социальной стети стал доступен предварительный просмотр документов Microsoft Office.


Пользователи ВКонтакте теперь могут просматривать текстовые файлы в *.doc и *.docx, таблицы в *.xls и *.xlsx, презентации в *.ppt и *.pptx без загрузки на на устройство. При нажатии документ откроется в новом окне браузера или в приложении ВКонтакте.

Все верно, предпросмотр документов Microsoft Office работает как в веб-версии ВКонтакте, так и в приложениях. Разработчики планируют в будущем реализовать функции редактирования файлов Microsoft Office напрямую в социальной сети.

Источник
Mail.Ru
Теги
Microsoft социальная сеть вконтакте Mail.Ru Microsoft Office

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