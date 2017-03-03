Что случилось 02.03.2017?

Ведущие видеоигровые порталы оценили игровую приставку Nintendo Switch. Всё неоднозначно. Создатели Viv обошлись Samsung в 215 миллионов долларов. Nvidia сообщила о снижении цены на GTX 1080. А на GTX 1080 Ti запустили Final Fantasy XV.

AMD сравнила Ryzen с процессорами Intel в играх. В США запустили в космос ракету Atlas V. А на Марсе обнаружили космических улиток. Epic Games показала, на что способен Unreal Engine 4 (ревизия движка тоже четвертая). Ремейк адвенчуры из Indiana Jones чем-то помешал Lucasfilm.

Стартовал предварительный заказ на беззеркалку от Panasonic, модель Lumix GH5. Смартфон BlackBerry Aurora рассекретили. Для России готовят урезанный вариант флагманского LG G6. Чтобы обидно было! Люксовые версии Nokia 3310 сыплются как из рога изобилия. На этот раз отличилась Gresso.

Samsung Galaxy S8 Plus уже тестируют.