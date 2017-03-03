Африканские слоны спят меньше остальных млекопитающих

Ученые из Школы анатомических наук Витватерсрандского университета (ЮАР), изучив поведение животных в национальном парке Чобе (Ботсвана), выяснили, что меньше всего среди всех млекопитающих, спят африканские слоны. Им требуется всего 2 часа, чтобы восстановить силы. Обычно их сон происходит в промежутке между 2 часами ночи и 6 часами утра. Максимальная же продолжительность сна слонов составляет 5 часов в природных условиях.

Также слоны способны не спать почти двое суток, до 46 часов, когда они спасаются от реальной или мнимой угрозы.