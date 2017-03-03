3 марта в истории: международная авиапочта, беспосадочный кругосветный полет и процессоры Intel Atom

3 марта 1919 года из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) была доставлена первая международная почта на самолете Boing Model C. Пилот Эдди Хаббард (Eddie Hubbard) перевез 60 писем.

Вообще сами по себе воздушные почтовые отправления начались гораздо раньше. Первый официальный рейс состоялся 18 февраля 1911 года в Индии из города Аллахабада в Наини. Пилот Анри Пеке перевез свыше шести тысяч писем и открыток на расстояние 13 километров. Почта получила специальный штемпель First aerial post. U. P. Exhibition. Allahabad. 1911 (Первая воздушная почта. Объединенная национальная выставка. Аллахабад. 1911 г.) красного цвета.



Первая доставка почты воздушным путем

3 марта 2005 года закончилось кругосветное путешествие Стива Фоссетта на реактивном самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer. Летательный аппарат разработали с одной целью — обогнуть земной шар без посадок и дозаправки. Сконструировала его компания Берта Рутана Scaled Composites, находящаяся в то время под патронажем авиакорпорации Virgin Atlantic. Размах крыла GlobalFlyer составил 34,74 метра. Летательный аппарат (пустой) весил 1600 кг, но позволял залить больше одиннадцати тысяч литров топлива. Реактивный двигатель Williams International FJ44-3ATW разгонял самолет до 550 км/ч.

В итоге с 1 по 3 марта Стив Фоссетт в одиночку облетел Землю. Полет продолжался 67 часов 2 минуты и 38 секунд. За это время GlobalFlyer преодолел почти 37 000 километров. Полет Фоссетта стал первым в мире кругосветным путешествием в одиночку и без остановок.

В 2006 году Стив при помощи GlobalFlyer установил абсолютный рекорд дальности полета без остановки — 41 468 км за 76 часов 45 минут.



Virgin Atlantic GlobalFlyer

3 марта 2008 года Intel официально представила новейшую серию процессоров Atom. Чипы предназначались для устройств класса MID (mobile Internet devices). Наибольшую популярность «атомные» кристаллы обрели в составе так называемых нетбуков. Самыми удачными считаются модификации чипов N270 (1,6 ГГц), N280 (1,66 ГГц), N450 (1,66 ГГц) и D525 (1,8 ГГц).

В 2012 году семейство процессоров Atom было представлено в новом формате — в виде систем-на-кристалле (SoC) для смартфонов и планшетов. Линейка «атомных» процессоров существует до сих пор. Впрочем, крупнейшему чипмейкеру не удается навязать конкуренцию Qualcomm и Samsung. Ярким «атомным» представителем является линейка смартфонов ASUS ZenFone 2. Устройство оснащено чипом Atom Z3580.



Intel Atom Z520