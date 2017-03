Главное за неделю: видеокарта GeForce GTX 1080 Ti, старт продаж Nintendo Switch и MWC 2017

Текущая рабочая неделя прошла под знаменами выставки MWC 2017 в Барселоне. Многочисленные громкие анонсы, сенсационные премьеры и неожиданные решения в мире Hi-Tech – было интересно. Nvidia наконец представила нового могущественного флагмана — видеокарту GeForce GTX 1080 Ti с 11 ГБ памяти на борту. В большинстве стран мира, в том числе и в России, стартовали продажи Nintendo Switch. Об этом и других интересных новостях недели читайте в нашем еженедельном дайджесте.

GeForce GTX 1080 Ti с 11 ГБ памяти

Компания NVIDIA представила свою новую флагманскую видеокарту — GeForce GTX 1080 Ti. По словам производителя, это самый быстрый игровой графический ускоритель в истории. И, знаете, охотно верим.

Хуан Жэньсюнь (Jen-Hsun), руководитель компании, заявил, что NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti на 35% производительнее GTX 1080 и даже быстрее Titan X (стоимость которой составляет 1200 долларов).

Общее количество транзисторов в видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti достигает 12 миллиардов. Новинка основана на архитектуре NVIDIA Pascal, получила 16-нм чип GP102 с 3584 ядрами CUDA, 11 ГБ видеопамяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с и пропускной способностью 484 Гбит/с.

Частота GPU составляет 1480/1582 МГц. Для памяти используется 352-битная шина. Стандартные разъемы включают DisplayPort 1.43, HDMI 2.0b, DL-DVI.

NVIDIA откроет прием предварительных заказов на GeForce GTX 1080 Ti 2 марта 2017 года по цене $699. Видеокарты GTX 1080 Ti, включая NVIDIA Founders Edition и решения от производителей, появятся в продаже начиная с 10 марта. Рекомендованная цена в России составляет 52990 рублей.

Свои версии карт GeForce GTX 1080 Ti поспешила представить и ASUS. В продажу поступят сразу три варианта. Одна модель ничем от анонсированной Nvidia не отличается. А вот две другие — напротив.

Так, Turbo GeForce GTX 1080 Ti от ASUS получит турбо-систему охлаждения, когда нагретый воздух выдувается из корпуса компьютера. Преимущество очевидно — более низкая температура в системном блоке. Недостаток — больше шума. У Turbo GeForce GTX 1080 Ti будет весь необходимый набор выходов — DVI, два HDMI, два DisplayPort. Стоимость и частоты, к сожалению, пока не названы.

ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti ОС оснастят системой охлаждения ASUS FanConnect II с тремя вентиляторами и модной подсветкой. Насколько разогнан акселератор не сообщается.

Еще одной хорошая новость — в свете скорого выхода могучей видеокарты GTX 1080 Ti в Nvidia решили снизить стоимость «простой» GTX 1080. Теперь за мощный акселератор просят всего 499 долларов (на 100 долларов меньше, чем ранее). Об этом стало известно на конференции GDC 2017. Снижена цена и на GTX 1070 – до 349 долларов.

На той же конференции GDC 2017 глава проекта Final Fantasy XV Хадзиме Табата (Hajime Tabata) запустил свою JRPG на компьютере с видеокартой GTX 1080 Ti на борту. Видео-ролика, впрочем, нет.

Зато есть кадры, демонстрирующие, как могла бы выглядеть игра, доступная только на PS4 и Xbox One, если бы ее запустили на топовом PC.

Nintendo Switch поступает в продажу

Компания Nintendo начала продажи своей новой игровой приставки Nintendo Switch. С сегодняшнего дня, 3 марта 2017 года, она становится доступна в трех десятках стран и регионов, включая Россию.

В России за консоль просят 22 499 рублей за комплект с набором серых контроллеров Joy-Con или с одним неоновым синим и одним неоновым красным Joy-Con. В наборы входят приставка, правый и левый контроллеры Joy-Con, держатель Joy-Con, набор ремешков Joy-Con, док-станция Nintendo Switch, кабель HDMI и блок питания.

Отдельно можно купить контроллер Nintendo Switch Pro за 4 499 рублей, подзаряжающий держатель Joy-Con за 1 999 рублей, а также чехол и защитную пленку для Nintendo Switch за 1 499 рублей.

В Москве предусмотрели торжественное мероприятие от официального магазина "Мир Nintendo", посвященное запуску Nintendo Switch.

Саму консоль уже успели оценить эксперты. Отзывы такие:

Independent – Самая продвинутая портативная консоль, выпущенная слишком рано.

CNET – Пришли за Zelda, потом ждем других игр.

Engadget – Революционно, но есть над чем поработать.

Gamespot – Switch это «железная» кульминация от Nintendo и Nvidia.

Tech Crunch – Если у вас нет необходимости играть в Zelda в дороге (игра также доступна на Wii U), то с покупкой можно повременить.

Post Arcade – Самая разносторонняя консоль за всю историю. При этом, не без минимализма.

The Verge – Пока что только потенциал.

Wall Street Journal – Сбалансированная система для игры внутри и снаружи. Однако пока что не совсем готовая.

Wired – Провал, 5/10

Nintendo Life – Самая важная приставка для Nintendo на данный момент.

Polygon – Многообещающе.

Techradar – 4/5

The Telegraph – 4/5

Главной прожающей игрой для Switch стала новая «Зельда», The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На Metacritic ее средний балл составляет 98 из 100 — за последние несколько десятилетий выше не было ни у одной другой игры. Примеры оценок:

Destructoid - 10/10

Nintendo Life - 10/10

TheSixthAxis - 9/10

USgamer - 5/5

God is a Geek - 10/10

Polygon - 10/10

Guardian - 5/5

EGM - 9.5/10

RPG Site - 10/10

CGMagazine - 9.5/10

GameSpot - 10/10

Giant Bomb - 5/5

Metro GameCentral - 10/10

IGN - 10/10

Wccftech - 9.8/10

Telegraph - 5/5

Everyeye.it - 9/10

IBTimes UK - 5/5

VideoGamer - 9/10

Game Informer - 10/10

The Legend of Zelda: Breath of the Wild стала первой «Зельдой», заговорившей по-русски.

Выставка MWC 2017 в Барселоне

