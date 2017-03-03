Создатель литий-ионных аккумуляторов предложил технологию для быстрозаряжаемых и невоспламеняемых батарей

Пресс-служба Техасского университета в Остине сообщила о разработке новой технологии, которая обещает прорыв в области аккумуляторов. Команда исследователей, возглавляемая Джоном Гуденафом (John Goodenough) разработала первые полностью твердотельные элементы питания. Технология обещает появление более безопасных, быстрее заряжающихся недорогих аккумуляторов с увеличенным сроком службы.


Отметим, что 94-летний профессор Джон Гуденаф известен как создатель современных лилий-ионных аккумуляторов. Он предложил использовать кобальтит лития (LiₓCoO₂) в качестве катода в литий-ионном аккумуляторе.

Новая технология может использоваться в перезаряжаемых батареях для мобильных устройств, электрокаров и стационарных накопителей энергии. Как продемонстрировали исследователи, новые элементы питания в три раза более энергоемкие по сравнению с современным литий-ионными батареями.

В современных аккумуляторах используется жидкий электролит, что чревато короткими замыканиями и возгораниями. В новых аккумуляторах используется твердый стеклянный электролит, что исключает возгорания даже при быстрой зарядке. Кроме того, твердый электролит позволяет использовать для анодов щелочные металлы, такие как литий, калий или натрий, что невозможно в современных аккумуляторах. А они, в свою очередь, повышают энергоемкость катодов и обеспечивают более долгий срок службы. В эксперименте такие элементы выдержали более 1200 циклов перезарядки.

Еще одно достоинство новой технологии — возможность работать при температуре ниже - 60 градусов Цельсия, тогда как современные аккумуляторы в электрокарах выдерживают стабильную работу до -20 градусов.

Источник
UT Austin
Теги
аккумулятор батарея

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