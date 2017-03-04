4 марта в истории: изобретение микрофона, запрет на клонирование человека и выход Sony PlayStation 2

4 марта 1877 года американский изобретатель Эмиль Берлинер создал первый в мире микрофон. Попытки воплотить устройство для преобразования звука предпринимались и раньше, но микрофонами, как таковыми, они не являлись и практического применения не получили.

К примеру, незадолго до этого, в 1876 году инженер Александр Белл продемонстрировал публике «жидкостной передатчик». В трубчатый резервуар с водой помещали диафрагму и соединяли её с проводом. После этого в полученную конструкцию добавляли немного кислоты — для улучшения электропроводимости. Диафрагма колебалась каждый раз, когда человек что-то говорил, и Белл считал такой способ фиксации звука приемлемым.



Эмиль Берлинер

Берлинер пошёл дальше и создал угольный микрофон — угольный стержень в нём упирался в две угольные чашечки и был соединен мембраной. Под действием звука мембрана колеблется и сжимает угольный порошок — изменяется сила сжатия зерен порошка, и достаточно источника питания, чтобы мембрана начала работать в такт звуковым волнам.

Прибор Берлинера гораздо чище и сильнее передавал звуки, и, в отличие от прежних изобретений, действительно стал востребован. Однако Александр Белл был не в восторге, когда коллега запатентовал улучшенный вариант его изобретения и подал на Эмиля в суд.

Суд, однако, принял сторону Берлинера, поэтому Белл зашёл с другой стороны — выкупил у Берлинера патент за 50 тысяч долларов и устроил изобретателя на работу в Bell Telephone Company в качестве специалиста по телефонной технике.

4 марта 1997 года президент США Билл Клинтон подписал 5-летний запрет на финансирование работ по клонированию человека за счёт государства. Начиная с этого законопроекта, по миру прокатилась волна запретов — после сообщений об успешном клонировании овечки Долли в феврале мировая общественность во главе с религиозными активистами стала в панике изобретать заградительные законопроекты, которые ставят вне закона любое производство «копий» человека.

Спустя год, 12 февраля 1998 года запрет на клонирование человеческих существ подписали 24 страны из 43 стран-членов Совета Европы. Во многих странах клонирование человека уголовно наказуемо, и эксперты во всём мире сходятся во мнении, что копии человека сегодня сулят «слишком много юридических, этических и социальных проблем».



Клоны, как и близнецы, могут быть абсолютно разными людьми при внешнем сходстве

Учёные же отмечают, что клонирование человеческих организмов пока себя не оправдывает даже с технической точки зрения — клоны, во-первых, получают «пачку» генетических дефектов, поэтому не могут быть использованы даже в теоретических «инкубаторах органов», да и восполнить утрату, если речь идёт о клонировании умершего человека, вряд ли смогут — из-за неизбежных мутаций при клонировании «оригинал» и «копия» человека слишком сильно между собой различаются.

4 марта 2000 года стартовали продажи Sony PlayStation 2 — самой популярной игровой консоли в истории. После успеха первого поколения игровой приставки Sony не жалела ресурсов на её последовательницу: совместно с Toshiba компания разработала очень мощный (по тем временам) 64-битный процессор Emotion Engine, а приятным «бонусом» для покупателей стала поддержка DVD-Video — PS2 покупали в качестве DVD-плеера даже тогда, когда с разнообразием собственно игр были проблемы.



Sony PlayStation 2 в базовой и тонкой версии

Главной силой японской приставки были «эксклюзивы» — специально спроектированные для PlayStation игры. Любители гонок сходили с ума по симуляторам Gran Turismo, фанаты «ужасов» получали своё в серии Silent Hill, почитатели шпионских боевиков выбирали Metal Gear Solid. Все, кто в играх ценил возможность «прожить жизнь», расхватывали Final Fantasy, а уж в выборе игр для «мордобоя» и вовсе не было дефицита.

Даже после дебюта третьего поколения приставки PlayStation 2 сохраняла бешенную популярность — редкое в индустрии доказательство, что в компьютерных играх людям важна не графика, а положительные эмоции и удобство игры. Sony сняла вторую генерацию консоли с производства только в 2013 году.