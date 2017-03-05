Pizza Hut выпускает кроссовки с кнопкой для доставки пиццы

Знаменитая сеть пиццерий Pizza Hut заявила о выпуске специальных кроссовок, в которых установлена кнопка для заказа и доставки пиццы. В обувь вставлен датчик GPS, так что вкусную и горячую пиццу доставят точно по вашему местоположению. 

Заказ осуществялется с помощью красной большой кнопки. Разумеется, без смартфона с Bluetooth обойтись не получится. Через фирменное приложение предлагается выбрать, какую именно пиццу вы хотите. 

Пока речь идет не о массовом запуске, а лишь о тестовой партии на 64 пары. Кроссовки предназначены людям, способным популяризировать гаджет-обувь. Так что в магазинах их пока что приобрести не удастся. 

Источник
Wccftech
Теги
обувь пицца

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