Стоимость Bitcoin превысила цену золота

Знаменитая цифровая криптовалюта Bitcoin на данный момент торгуется на уровне 1256 долларов за «штуку». Золото, при этом, стоит 1233 доллара за унцию (31,1034768 г). За последнее время Bitcoin вырастал еще значительнее — до 1269 долларов. При этом еще в октябре 2016-го он стоил около 600 долларов.

На данный момент рынки ожидают вердикта комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по поводу регистрации первого в истории биржевого биткоин-фонда (bitcoin ETF). Заявку подали братья Уинклвоссы. Решение будет принято 11 марта. Если оно окажется положительным, то Bitcoin может вырасти еще значительнее.  

Источник
Techcrunch
Теги
Bitcoin валюта

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