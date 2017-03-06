Астронавт ESA поделился фото египетских пирамид из космоса

Том Песке (Tom Pesquet), астронавт ESA, выложил в своем Twitter'е фотографию предположительно египетских пирамид из космоса (кадр сделан с Международной Космической Станции). Он заявил, что найти их с борта МКС было довольно трудно: «Мне показалось, что я нашел пирамиды. Однако нет. Нужно снимать южнее. Не легко их увидеть из космоса. Поиск продолжается».

Сам Песке не уверен, что на фото попали самые большие пирамиды Египта. Найти их с такой высоты оказалось совсем не просто. Он пообещал подписчикам продолжить поиск и все-таки заснять самые большие пирамиды в будущем.

Том Песке занимает на МКС пост бортинженера. На станции он находится с 17 ноября. В его Twitter'е представлено множество потрясающих кадров нашей планеты из космоса.