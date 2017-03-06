«Хаббл» сфотографировал гипергиганта в 1500 раз больше Солнца

Космический телескоп «Хаббл» получил фотографии звезды Вэстерланд 1-26 (Westerlund 1-26). Об этом сообщается на официальном сайте «Хаббла» и фото прилагается.


Вэстерланд 1-26 — это красный гигант или гипергигант, входящая в звездном скоплении Вэстерланд 1 в созвездии Жертвенника. В рейтинге самых крупных известных звезд Вэстерланд 1-26 занимает почетное четвертое место.

Вэстерланд 1-26 в 1 530 больше Солнца в радиусе. Если бы эта звезда разместилась на месте Солнца в солнечной системе, то ее поверхность бы вышла бы за пределы орбиты Юпитера. При этом она в 380 тысяч раз ярче Солнца. Она находится на расстоянии 11 500 световых лет от Земли.

Источник
Hubble
Теги
космос hubble телескоп Хаббл

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