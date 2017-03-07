Что случилось 06.03.2017?

Apple выпустила новую версию смартфона iPhone 6 с 32 ГБ флэш-памяти. Bitcoin обогнал по стоимости золото. Torment: Tides of Numenera получила оценки, а Nier: Automata обзавелась системными требованиями и датой релиза на PC. Samsung Galaxy S7 подорвался в Китае, а Samsung Galaxy S8 показался на видео и фото. 

Астронавт с МКС показал фото Египетских пирамид. Во вселенной обнаружили плоскую планету. NASA полна решимости защитить атосферу Марса с помощью магнитного экрана.

Snapchat продолжает развиваться. Им пользуются более 500 000 000 человек. Denuvo живее всех живых, ей продолжают пользоваться разработчики игр. 

Xiaomi Mi Mix 2 получил изогнутый продвинутый дисплей. iPhone 8 с 5,8-дюймовым OLED-экраном, судя по всему, подтвержден. Предзаказ на Nokia 3310, Nokia 3 и Nokia 5 стартовал в Европе. Точно также в Европе можно предварительно заказать Huawei P10. 

Дмитрий Медведев придумал, как избавиться от бюрократизации. 

Теги
дайджест

Комментарии

Материалы по теме

Главное за неделю: Huawei Enjoy 6S, Android 7.1.1 и глянцево-черный Samsung Galaxy S7 edge

9 декабря 2016

Главное за неделю: LeEco Le Pro 3 в России, три iPhone 8, новости о Samsung Galaxy S8

23 декабря 2016

Главное за неделю: OnePlus 3T в продаже в Европе, смартфон TP-Link Neffos Y5 в России, релиз Final Fantasy XV

2 декабря 2016

Главное за неделю: видеокарта GeForce GTX 1080 Ti, старт продаж Nintendo Switch и MWC 2017

3 марта

Главное за неделю: игровой режим Windows 10, старт продаж Nokia 6 и дата выхода Android Wear 2.0

20 января

Главное за неделю: сенсация от NASA, возвращение Nokia 3310 и процессоры AMD Ryzen

24 февраля
Из рубрикиНаука и технологии
Google Translate начал использовать нейросети для перевода на русском
Рыбы в США мутировали из-за Фукусимы
Ученые считают, что планеты TRAPPIST-1 могли обмениваться жизнью

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 279
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 80