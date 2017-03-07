Рыбы в США мутировали из-за Фукусимы

Исследователи отмечают, что в прибрежных районах США все чаще и чаще стали замечать рыб-мутантов. А причиной их мутации ученые называют аварию на атомной станции Фукусиме, произошедшей в результате мощного землетрясения в Японии в 2011-ом году. Сильнее всего на данный момент пострадал канадский лосось.

Взяв забор воды в штате Орегон, ихтиологи из Океанографического института обнаружили, что в ней слишком высокого содержания цезия-137.

Также эксперты предупредили, что худшее не позади, а впереди — радиация пока еще не на пределе. Впрочем, для человека такая рыба не опасна, ее можно продолжать с удовольствием кушать, заявляют ученые.

Кстати, убыток от аварии на Фукусиме, по последним подсчетам японцев, составил 188 миллиардов долларов.