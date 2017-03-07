Google Translate начал использовать нейросети для перевода на русском

Компания Google сообщила об очередном этапе развития сервиса Google Translate (Google Переводчик). В ближайшие недели технология нейронного машинного перевода начнет использоваться еще для нескольких языков. На данный момент список пополнился русским, хинди и вьетнамским, в вскоре в  нем появятся еще и польский и тайский.


Напомним, Google запустила применение глубоких нейросетей для перевода в ноябре прошлого года. Тогда технология использовалась для восьми языков мира.

Технология нейронного машинного перевода позволяет переводить предложение целиком, а не отдельные части, входящие в его состав. За счет этого текст становится точнее и больше похож на естественную речь.

В большинстве стран, где доступен Google Переводчик, сервис обновится автоматически — в приложениях для iOS и Android, на translate.google.ru и в Google Поиске.

Источник
Google
Теги
Россия Google перевод нейросеть Google Translate Google Переводчик

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