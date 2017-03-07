IBM готовит первый коммерческий квантовый компьютер

Компания IBM объявила о первой в отрасли инициативе по созданию коммерчески доступных универсальных квантовых вычислительных систем. Квантовые системы и сервисы IBM Q будут доступны на облачной платформе IBM Cloud.





Как отмечают разработчики, создание систем IBM Q позволит расширить сферу применения квантовых вычислений. Ключевым показателем станет мощность квантового компьютера, выраженная в "Quantum Volume" («квантовом объеме»). Она включает количество и связность кубитов, а также качество и параллелизм квантовых вычислений.

Согласно планам IBM, первым шагом по увеличению Quantum Volume станет создание в течение ближайших пяти лет коммерческой 50-кубитной системы IBM Q.

Система IBM Q разрабатывается с целью устранения наиболее показательных и комплексных проблем, которые не поддаются решению с помощью классических вычислительных систем. Ожидается, что одним из первых и наиболее перспективных приложений в сфере квантовых вычислений станет область химии. Квантовые приложения также смогут помочь в поиске лекарств, усилении искусственного интеллекта, финансовых сервисах, и тому подобном.