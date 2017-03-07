Запуски «Протонов» с увеличенным головным обтекателем начнутся в 2020 году

С первого квартала 2020 года начнутся запуски коммерческих космических аппаратов с помощью модицифированных ракет-носителей «Протон» с увеличенным головным обтекателем. Об этом сообщили Центр Хруничева (ГКНПЦ им. М.В. Хруничева) и его дочерняя компания - International Launch Services.





Крупногабаритный обтекателем диаметром пять метров будет использоваться в ракетах «Протон-М» и «Протон Средний», Как ожидается, они расширят возможности запуска коммерческих космических аппаратов.

Пятиметровый обтекатель обладает увеличенной емкостью для размещения полезных грузов. Он позволит выводить новые крупногабаритные спутники широкополосной высокоскоростной связи и кластеры из двух космических аппаратов, а также осуществлять групповые запуски нескольких низкоорбитальных аппаратов.