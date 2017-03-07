Ученые считают, что планеты TRAPPIST-1 могли обмениваться жизнью

В NASA пришли к выводу, что планеты недавно открытой системы TRAPPIST-1 могли обмениваться микроорганизмами. К такому выводу ученые пришли, так как планеты располагаются рядом, система является самой «кучной» из известных науке. Их орбиты расположены намного ближе, чем в нашей, Солнечной системе.

Жизнь могла мигрировать с планеты на планету с помощью комет и астероидов. Таким образом, можно предположить, что, если там и есть разумная жизнь, то инопланетные существа вполне могут путешествовать друг к другу в гости, с одной планеты на другую.

Ранее на пресс-конференции NASA объявиола об обнаружении семи планет, сходных размером с Землей, вращающихся вокруг ультра-холодной карликовой звезды под названием Trappist-1 (Траппист-1).

Звезда Trappist-1 находится на расстоянии примерно 40 световых лет от Солнца. Ранее считалось, что планетарная система звезды состоит из трех планет. Но, как обнаружили ученые с помощью космического телескопа Спитцер, планет на самом деле семь.

Три из них находятся в так называемой зоне обитаемости, то есть чисто теоретически условия на поверхности близки к Земным, могут обеспечить наличие жидкой воды на поверхности и благоприятны для зарождения жизни. Опять-таки, теоретически, вода может найтись на всех семи планетах, но на этих трех она наиболее вероятна.

Наличие воды в жидком виде рассматривается учеными как ключевой фактор для зарождения жизни в том виде, как мы ее знаем. Ученые отмечают, что обнаружение такой системы экзопланет представляет собой огромный шаг вперед к возможности получить, наконец, ответ на вопрос, одиноки ли мы во вселенной.