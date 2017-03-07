Uber заработал по всей Московской области

Компания Uber, известная своим сервисом поиска и заказа такси, объявила о начале работы сервиса по всей Московской области. Как обещают разработчики, московские пользователи Uber могут заказать через приложение поездку до любой точки Московской области.





Тарифы на поездки с Uber, которые заканчиваются или начинаются в зоне Московской области и протяженностью более 15 км рассчитываются следующим образом:

В uberX подача стоит 50 рублей, 8 рублей за минуту, 8 рублей за километр до 15 км и 18 рублей за километр после 15 км.

В UberSELECT подача стоит 149 рублей, 14 рублей за минуту, 10 рублей за километр до 15 км и 30 рублей за километр после 15 км.

В UberBLACK подача стоит 199 рублей, 20 рублей за минуту, 15 рублей за километр до 15 км и 55 рублей за километр после 15 км.

Границы Московской области Uber рассматривает как указано на иллюстрации, тарифы "для области" включаются при попадании в фиолетовую зону.



