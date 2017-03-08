8 марта 2017. Что случилось 07.03.2017?

Спешим поздравить всех читательниц нашего портала с Международным женским днем 8 марта и пожелать им счастья, удачи и благополучия.

7 марта мы узнали о том, когда в продажу поступят Outlast II и Warhammer 40 000: Dawn of War III. Кроме того, выяснилось, что по Sleeping Dogs снимут кино. Nintendo похвасталась высокими продажами Switch на старте.

Nier: Automata с симпатичной девушкой в главной роли получил высокие оценки. Ученые предположили, что жизнь "летала" и "летает" друг к другу в гости с одной планеты на другую в кучной системе TRAPPIST-1. Рыбы в США мутируют из-за аварии на Фукусиме. 

Samsung Galaxy Note 8 может получить кодовое наименование "Великолепный" (Great). А S8 сравнили с S8 Plus на фото. Кроме того, мы узнали о защищенном Galaxy Xcover 4. 

Отличным подарком для женщин может стать кофемашина от Xiaomi за 58 баксов. Или Asus ZenFone 3 Zoom; он как раз появился в России. 

Google Translate переводит на русский с помощью нейросетей. А обновленный ZTE Blade V8 уже можно приобрести. Наконец, LG прояснила слухи о "слабом" LG G6 для Российского рынка.

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