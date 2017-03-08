NASA создаст "самое холодное место во вселенной" на МКС

Исследователи NASA собираются летом 2017 года отправить специальный холодильник на Международную космическую станцию, в котором они намереваются организовать "самое холодное место во вселенной".





Внутри данного бокса установят лазеры, вакуумная камера и электромагнитный "нож" для сведения на нет энергии частиц газа. Частицы будут замедлять пока не будет достигнут почти полная неподвижность.

Комплект CAL (Cold Atom Laboratory) создан для заморозки атомов газа до температуры всего на миллиардную долю градуса выше абсолютного нуля. Отмечается, что это более чем в 100 миллионов раз холоднее, чем температура в глубоком космосе.

Эксперимент ставится для изучения поведения атомов в сверхнизкотемпературных условиях в космосе. Как надеются исследователи, изучение переохлажденных атомов может перевернуть научное представление о материи и фундаментальной природе гравитации.