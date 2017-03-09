Apple сообщает, что многие уязвимости из доклада WikiLeaks уже исправлены

Скандал с очередной утечкой данных знаменитого портала WikiLeaks обсуждается не только в сети, но и на телевидении — ресурс опубликовал тысячи документов ЦРУ, в которых рассказывается о том, как происходит слежка за гражданами. В докладе говорится о смартфонах, телевизорах и других устройствах.

Кроме того, упоминается о 14 уязвимостях и в защищенной iOS. Apple, в отличие от Google, Microsoft и Samsung, которые решили либо промолчать, либо ограничиться дежурными фразами, сделала заявление о том, что многие из уязвимостей, упоминающихся в докладе, уже исправлены.

Многие, впрочем, не подразумевают все. Также не сообщается, о каких именно уязвимостях идет речь.

Источник
TechSpot
Теги
Apple WikiLeaks

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