Определен возраст яркого пятна на Церере

С помощью аппарата Dawn исследователям удалось выяснить, что яркое пятно в центре кратера Оккатор на Церере моложе самого кратера на 30 000 000 лет. Предположительно, образовалось оно не позднее 4 000 000 лет назад — по меркам геологии, недавно.

Предположительно, состоит объект из солей карбоната, имеет форму купола. Появился же он из-за некого события, ставшего причиной появления и самого картера. Затем начала выделяться соляная жидкость изнутри Цереры, а из-за наличия на крошечной планете метана и углекислого газа соль в итоге образовала купол. Процесс этот происходил постепенно.

Руководил проектом исследования Андреас Натус (Andreas Nathues) из Института, занимающегося исследованием Солнечной системы, расположенного в Германии.