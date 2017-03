9 марта в истории: пятна на Солнце, собака в космосе и анонс Compaq iPaq H3670

9 марта 1611 года голландский астроном Йоханнес Фабрициус впервые разглядел пятна на Солнце. Изначально он увидел пятна в телескоп, однако такое наблюдение за солнцем было очень болезненным, поэтому вскоре Йоханнесс и его отец Давид, который тоже активно увлекался астрономией, переключились на наблюдения с помощью камеры-обскурры.



Йоханнес Фабрициус



Пятна на Солнце

Конечно, Йоханнес Фабрициус не стал первым человеком, узнавшим о существовании солнечных пятен, однако именно он впервые описал это явление в книге с трудно запоминаемым названием «Narration on Spots Observed on the Sun and their Apparent Rotation with the Sun». Книга была издана 13 июня того же 1611 года и с тех пор считается классическим трудом по астрономии.

9 марта 1961 года в СССР был запущен космический аппарат «Спутник-9». Он стал четвертым по счету космическим кораблем-спутником и прототипом пилотируемого корабля «Восток», на котором в апреле того же года успешно слетал в космос Юрий Гагарин.



Собака Чернушка, главный член экипажа корабоя «Спутник-9»



Иван Иванович скучает по родине в Национальном авиакосмическом музее США

На борту аппарата находился полноразмерный манекен человека (его звали «Иван Иванович»), собака по кличке Чернушка, а также несколько мышей, крыс и морская свинка. После успешного запуска «Спутник-9» совершил один виток вокруг Земли и приземлился в положенном районе, в 260 километрах от города Куйбышев, вблизи села Старый Токмак в ТАССР. Полет Чернушки, а затем и полет собаки по кличке Удача, который также прошел в компании «Ивана Ивановича» позволил С. П. Королёву принять решение об отправке в космос человека.

9 марта 2001 года Compaq Computer представила два карманных компьютера – iPaq H3670 и iPaq H3635. Да, сначала Compaq, а затем купившая ее HP использовали маленькую «i» в названии своих устройств еще до появления iPod/iPhone и прочих i-девайсов Apple.



Compaq iPaq H3635

Обе модели, iPaq H3670 и iPaq H3635, были очень схожими по техническим характеристикам. В основе каждой из них лежат процессор с тактовой частотой 206 МГц. Плюс обе содержали по 16 МБ постоянной памяти. Оперативной памяти у H3670 было больше – 64 МБ против 32. Старшая модель на старте продавалась за 649 долларов, младшая – за $599.