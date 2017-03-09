Ученые обнаружили, что мозг может работать какое-то время после смерти

Ученые из Канады рассказали об уникальном поведении мозга после смерти. Исследователи наблюдали за 4 безнадежно больными пациентами с помощью ЭЭГ (электроэнцефалографии). Во всех случаях, по словам специалистов, электрические колебания у людей, находящихся при смерти, оказались уникальными.

Однако больше всего поразил ученых один пациент — после остановки сердца аппарат ЭЭГ зафиксировал, что его мозг продолжил работать на протяжении еще 10 минут, генерируя волны (схожие с теми, что мозг генерирует во время сна). Случай называют уникальным.

Любопытно, что у некоторых пациентов сигнал может прерваться еще до остановки сердца.

Источник
ScienceAlert
Теги
наука Жизнь

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