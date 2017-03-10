Что случилось 8 и 9 марта 2017?

8 марта, что самое важно, случился Международный женский праздник. Мы с ним поздравили наших дам и тут же начали писать новости. Huawei P10 появился в продаже. NVIDIA занялась роботами. Apple пообещала представить новый iPad в начале апреля. А iPhone 8 вовсе могут назвать iPhone Edition. Firefox 52 оказался грозой плагинов.

"Истории" в Instagram обзавелись геостикерами. В NASA решили создать самое холодное место в мире, а также узнали возраст светлого пятна на Церере. Смартфон LeEco Le Pro 3 Elite получил урезанные возможности. А Джейсон Момоа собрался играть в фильме по мотивам Just Cause.

К сожалению, Uncharted: The Lost Legacy станет самой последней игрой в сериале Uncharted. Новой Dino Crisis пока не планируется, но разработчики о ней задумываются. В GOG идет весенняя распродажа. BlackBerry Aurora представлен официально.

Ученые обнаружили жизнь после смерти! Недолгую, к сожалению. А Apple заявила о ликвидации дыр в iOS. Не всех. Стартовали продажи LG G6. А Samsung Galaxy S8 и S8 Plus прошли сертификацию FCC. Мы также узнали, что Oppo F3 Plus получит двойную селфи-камеру. 

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