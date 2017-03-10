10 марта в истории: первый массовый SSD, накопитель со скоростью 1 Гбайт/с и стандарт Archival Disc

10 марта 2010 года компания OCZ представила 32-гигабайтный SSD Onyx стоимостью 99 долларов США. Это один из первых твердотельных накопителей с интерфейсом SATA, стоивший дешевле 100 долларов. В основе Onyx лежал контроллер Indilinx Amigos, обеспечивающий скорость линейных чтения/записи на уровне 125/75 Мбайт/с. Для начала 2010 года — очень даже быстро. Использовалась флеш-память типа MLC и дополнительные 64 Мбайт буфера. Время наработки на отказ составляло 1,5 млн часов. Производитель давал три года гарантии на свою продукцию.

Спустя шесть лет за 92 доллара можно взять, например, твердотельный накопитель Samsung 850 EVO объемом 250 Гбайт. Чувствуете разницу? А ведь в качестве примера приведен далеко не самый дешевый SSD. Модель 850 EVO MZ-75E250BW обладает быстродействием на уровне 540/520 Мбайт/с для последовательных операций чтения/записи. Производитель дает 5 лет гарантии на свой продукт.



OCZ Onyx

10 марта 2012 года Super Talent презентовала твердотельный накопитель RAIDDrive upStream со скоростью чтения 1 Гбайт/с. Как видно из названия, устройство представляло собой RAID-массив из четырех SSD с контроллерами SandForce. Всю аппаратную часть распаяли на плате с интерфейсом PCI Express x8 1.1. В итоге последовательное чтение у такого накопителя осуществлялось со скоростью 1 Гбайт/с, а последовательная запись — 900 Мбайт/с.

Сегодня подобным быстродействием никого не удивить. В продаже есть, например, Samsung 950 PRO (обзор). Самый настоящий рекордсмен! Накопитель, если ему создать комфортные условия работы (SSD жутко греется), обеспечивает в операциях линейного чтения/записи быстродействие на уровне 2500/1500 Мбайт/с. При этом запоминающее устройство реализовано в виде крошечной платы с разъемом M.2. Интерфейс — PCI Express x4 3.0.



Super Talent RAIDDrive upStream

10 марта 2014 года Sony и Panasonic представили стандарт оптических носителей Archival Disc. Он разработан специально для промышленного применения. Выбор способа хранения информации в виде оптических дисков японцы объяснили такими достоинствами, как пыле- и водонепроницаемость, а также устойчивость к перепадам температуры и влажности. Еще один объявленный плюс Archival Disc — преемственность между носителями разных поколений, то есть будет обеспечена полная совместимость ранее записанных дисков с новыми приводами.

Первоначально появились системы, поддерживающие оптические носители объемом 300 Гбайт (две стороны, по три информационных слоя на каждой из них). Но в планах Sony и Panasonic представить в будущем диски емкостью в 500 Гбайт и даже 1 Тбайт. В носителях Archival Disc используется лазер с длиной волны 405 нм. Точно такой же, что и в Blu-ray.



Archival Disc