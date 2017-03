Главное за неделю: ASUS ZenFone 3 Zoom в России, iPhone Edition и старт продаж LG G6

На этой рабочей неделе в России стартовали продажи ASUS ZenFone 3 Zoom. Просят за него 29 990 рублей. Предположительно топовую версию iPhone образца 2017-го года назовут не iPhone 8, а iPhone Edition. LG начинает продажи флагманского смартфона G6 на родном рынке. Об этом и других интересных новостях подробнее читайте ниже.

ASUS ZenFone 3 Zoom в России

Компания ASUS объявила о начале продаж смартфона ZenFone 3 Zoom в России. ASUS ZenFone 3 Zoom предлагается в серебристом, золотисто-розовом и черном цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей.

Основная камера гаджета получила два 12-мегапиксельных модуля, один оснащается объективом с апертурой f/1.7 и фокусным расстоянием 25 мм, а второй — телефото на 59 мм. Вместе они обеспечивают эффект 2,3-кратного оптического зума и портретный режим с размытием фона как у iPhone 7 Plus. Камера имеет улучшенную систему TriTech+ с фазовым Dual Pixel и лазерным автофокусом и отслеживанием объектов. Поддерживается режим ручных настроек, а с обновлением Android Nougat появится поддержка RAW.

Аккумулятор устройства имеет емкость 5000 мАч и обеспечивает до 42 дней автономной работы в режиме ожидания и до 6,4 часа в режиме непрерывной съемки Ultra HD-видео.

ASUS ZenFone 3 Zoom заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели, оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4, 13-мегапиксельной фронтальной камерой PixelMaster. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G с VoLTE, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 154,3 х 77 х 7,99 мм, а вес — 170 граммов. Работает новинка на Android 6.0 Marshmallow "из коробки".

iPhone Edition вместо iPhone 8

Компания Apple может назвать топовую версию iPhone образца 2017 года вовсе не iPhone 8, как предполагалось ранее, а iPhone Edition, сообщает японский ресурс Mac Otakara. Утверждается, что анонс iPhone Edition состоится одновременно со слегка обновленными iPhone 7s и 7s Plus на пресс-конференции в сентябре, однако продажи смартфона стартуют сильно позже младших моделей.

Также отмечается, что Apple сейчас тестирует "многочисленные" прототипы одновременно с iPhone 8, экспериментируя с экранными технологиями и материалами. Некоторые прототипы используют дисплеи LCD, а другие — AMOLED. Среди тестовых образцов есть и версии без традиционной домашней кнопки под экраном. В качестве материалов корпуса используются как алюминий, так и стекло, существует даже вариант с белой керамикой.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются.

Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus. Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

С момента выхода оригинального iPhone в 2007 году Apple выпускает следующее поколение раз в год. С релизом iPhone 3GS в 2009 году у компании установилась традиция по четным годам выпускать заметное обновление со следующей цифрой в названии модели и новым дизайном корпуса, а по нечетным — модель с суффиксом "s" в названии и изменениями, главным образом касающимися «подкапотных» аппаратных и программных составляющих.

Исходя из этой традиции, появление в 2017 году моделей iPhone 7s и iPhone 7s Plus выглядит логичным. Тем не менее, учитывая юбилейный релиз и отчеты аналитиков о низких продажах iPhone 7, специалисты склонны ожидать значительно улучшенный iPhone 8 уже на будущий год, а не в 2018 году.

LG G6 поступил в продажу

Компания LG Electronics сообщила, что начала продажи своего флагманского смартфона LG G6. Правыда, с 10 марта он станет доступен тольуо на своем родном рынке — в Южной Корее. Цена составляет 899 800 корейских вонов, а это около 775 долларов США. На международный рынок LG G6 выйдет позже.

Смартфон получил двойную основную камеру с 13-мегапиксельными сенсорами, один из объективов широкоугольный, с углом обзора 125 градусов. Фронтальная камера получила разрешение 5 Мп и угол обзора в 100 градусов. Он базируется на прошлогоднем Qualcomm Snapdragon 821, а не на топовом процессоре Snapdragon 835 текущего года, который еще только должен выйти в ближайшем будущем.

Используются 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч с возможностью беспроводной зарядки. Также можно отметить металлический корпус, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 (погружение до полутора метров на полчаса), сканер отпечатков пальцев, ЦАП Quad, как у LG V20, поддержку 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, порт USB Type-C.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой LG UX 6.0, оптимизированной для дисплея FullVision. Предусмотрена поддержка голосового помощника Google Assistant. Размеры составляют 148,9 x 71,9 x 7,9 мм, а вес — 163 грамма.

