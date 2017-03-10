Названо существо с самым острым и точным зрением

Удивительно, но существом с самым острым и точным зрением на Земле оказались не птицы и не млекопитающие, а представители мира насекомых. В точности — мухи-ктыри. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Эти существа видят даже лучше, чем стрекозы, долгое время считавшиеся эталоном зоркости.

Такие мухи, размеры которых составляют порядка 6 мм, способны идеально точно рассчитать расстояние до жертвы, нацелиться на нее и практически в 100% случаев удачно атаковать. Уникальные глаза мух-ктырей позволяют им поймать жертву с расстояния в 50 см. Если перенести эти данные на размеры человека, то это значило бы, что мы способны увидеть зерно риса, лежащее от нас в 300 метрах.

Кроме того, специалисты утверждают, что схема охоты таких мух схожа с поведением самонаводящихся ракет.