Картофель может расти на Марсе

Специалисты NASA провели эксперимент в пустыне Пампа-де-Ла-Хойя в Перу. По словам ученых, почва здесь больше всего на Земле похожа на ту, что на Марсе. В специальном модуле, имитирующем температуру, давление, содержание кислорода и углекислого газа Красной планеты, были посажены семена картофеля. Что из этого вышло — смотрите видео:

Оказывается, даже на Марсе картошка вырастет за то же время, что и на Земле. Сейчас специалисты изучают, какие виды картошки пригодны для выращивания на Марсе лучше всего.  

Источник
NASA
Теги
НАСА картошка

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Google разделил Hangouts на Chat и Meet
Названо существо с самым острым и точным зрением
Красное вино способствует улучшению работы мозга

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 80