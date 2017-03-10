Картофель может расти на Марсе

Специалисты NASA провели эксперимент в пустыне Пампа-де-Ла-Хойя в Перу. По словам ученых, почва здесь больше всего на Земле похожа на ту, что на Марсе. В специальном модуле, имитирующем температуру, давление, содержание кислорода и углекислого газа Красной планеты, были посажены семена картофеля. Что из этого вышло — смотрите видео:

Оказывается, даже на Марсе картошка вырастет за то же время, что и на Земле. Сейчас специалисты изучают, какие виды картошки пригодны для выращивания на Марсе лучше всего.