QR-коды на стройках Москвы покажут будщие здания

На ограждениях строек Москвы появятся специальные QR-коды, с помощью которых пользователи смогут узнать дополнительную информацию о проекте.





Раньше на ограждениях стройплощадок нельзя было размещать информацию о проекте, а теперь столичным застройщикам разрешили раскрывать все подробности об объекте.

В результате, жители смогут увидеть, как будет выглядеть будущее здание, узнать имя автора проекта и даже посмотреть сроки строительства с помощью QR-кода. Коды будут перенаправлять на страницу сервиса «Все стройки Москвы», где есть информация о сроках окончания работ, а также о других проектах в этом районе.