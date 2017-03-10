QR-коды на стройках Москвы покажут будщие здания

На ограждениях строек Москвы появятся специальные QR-коды, с помощью которых пользователи смогут узнать дополнительную информацию о проекте.


Раньше на ограждениях стройплощадок нельзя было размещать информацию о проекте, а теперь столичным застройщикам разрешили раскрывать все подробности об объекте.

В результате, жители смогут увидеть, как будет выглядеть будущее здание, узнать имя автора проекта и даже посмотреть сроки строительства с помощью QR-кода. Коды будут перенаправлять на страницу сервиса «Все стройки Москвы», где есть информация о сроках окончания работ, а также о других проектах в этом районе.

Источник
Портал мэра и правительства Москвы.
Теги
Россия москва QR-код стройка

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