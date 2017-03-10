Стивен Хокинг высказался в пользу мирового правительства

Легендарный ученый Стивен Хокинг (Steven Hawking) заявил, что для развития и дальнейшего спокойного существования человечества необходимо создать центральное мировое правительство в масштабе всей планеты Земля. В противном случае — рано или поздно нашему виду грозит либо вымирание от ядерных бомбардировок, либо от чудовищных экологических катастроф.

По слова Хокинга, изначально агрессивность людей служила им на пользу, давала конкурентные преимущества в борьбе за выживание — в итоге агрессия осталась в наших генах. Сейчас же, в связи с быстрым развитием технологий, все та же агрессия может стать причиной нашего вымирания, как вида. Чтобы избежать этого, следует подавлять инстинкты и злобу высоким интеллектом. И общее, планетарное правительство пошло бы на пользу для «примирения» людей, решения вопросов экологии и развития искусственного интеллекта.

Впрочем, по его мнению, есть и риски — мировое правительство может приобрести тиранический характер.