Uber запустит тестирование курьерской доставки в России

Компания Uber, известная своим сервисом поиска и заказа такси, собирается начать тестирование дополнительной услуги в России — UberRUSH. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на Дмитрия Измайлова, генерального директора Uber в России.


UberRUSH - это сервис курьерской доставки. В России он может заработать и под другим названием. По словам Измайлова, сейчас в компании находятся на стадии разработки бизнес-модели этого сервиса.

Отметим, что не так давно в Москве тестовировался сервис доставки еды UberEATS, а с середины февраля он заработал в полноценном режиме. Также Москва может стать полигоном для пилотного запуска Uber Movement, представляющего собой систему сбора данных о транспортных потоках в городе.

Источник
Интерфакс
Теги
Россия Uber доставка

Комментарии

Материалы по теме

Caviar выпускает пуленепробиваемый Nokia 3310

1 марта

Caviar выпустила iPhone для кибервойск РФ с маской Анонимуса

20 февраля

Dell представила портативные ноутбуки Latitude 11 для школьников и студентов

13 февраля

Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ выходит в России

7 марта

Геймерский ноутбук Acer Aspire VX 15 вышел в России

21 февраля

Какую технику на самом деле производят в России, а не импортируют

13 февраля
Из рубрикиНаука и технологии
Главное за неделю: ASUS ZenFone 3 Zoom в России, iPhone Edition и старт продаж LG G6
QR-коды на стройках Москвы покажут будщие здания
Google разделил Hangouts на Chat и Meet

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 176
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 80