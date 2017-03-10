Uber запустит тестирование курьерской доставки в России

Компания Uber, известная своим сервисом поиска и заказа такси, собирается начать тестирование дополнительной услуги в России — UberRUSH. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на Дмитрия Измайлова, генерального директора Uber в России.





UberRUSH - это сервис курьерской доставки. В России он может заработать и под другим названием. По словам Измайлова, сейчас в компании находятся на стадии разработки бизнес-модели этого сервиса.

Отметим, что не так давно в Москве тестовировался сервис доставки еды UberEATS, а с середины февраля он заработал в полноценном режиме. Также Москва может стать полигоном для пилотного запуска Uber Movement, представляющего собой систему сбора данных о транспортных потоках в городе.