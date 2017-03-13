Ученые подсчитали количество черных дыр в Млечном Пути

Специалисты из Калифорнийского университета в Ирвине (США) подсчитали примерное количество черных дыр в Млечном Пути. Ученые и астрономы утверждают, что черных дыр в галактике несколько миллионов. Каждая, при этом, примерно в 30 раз тяжелее нашего родного Солнца.

Выводы были сделаны на основе наблюдений за соотношением между массой Млечного Пути и содержанием тяжелых элементов в звездах (звездная металличность). По словам экспертов, чем меньше галактика, тем больше в ней тяжелых черных дыр, вес которых превышает вес Солнца в 50 раз. А в больших, напротив, больше черных дыр весом больше Солнца в 10 раз.

Также утверждается, что 1% черных дыр двойные.  

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