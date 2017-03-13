В Москве запустят одну из крупнейших образовательных Wi-Fi-сетей

Власти Москвы собираются запустить одну из крупнейших в мире Wi-Fi-сетей для образовательных учреждений. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.


До конца 2017 года беспроводным доступом в Интернет будут обеспечены 646 московских школ, а в 2018 году — еще 1125 зданий. По данным департамента информационных технологий города Москвы, в рамках пилотного проекта в 2016 году сеть развернули в 69 школах, всего в нее вошли 2,3 тысячи точек доступа. В 2017 году добавится ещё 20,5 тысячи хот-спотов.

По плану в 2018 году образовательная сеть Москвы будет насчитывать 60 тысяч точек беспроводного доступа в 1840 школах города. Как отмечают организаторы, во всех московских школах уже есть проводной широкополосный интернет. Кроме того, в каждом здании имеется две-три точки доступа к Wi-Fi, но они не обеспечивают покрытие всех учебных помещений.

Источник
Официальный портал мэра и правительства Москвы
Теги
Россия WI-FI москва образование школа

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