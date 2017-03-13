NASA опубликовала анимированное изображение Trappist-1

Исследователи NASA сумели получить реальное анимированное изображение системы Trappist-1 (Траппист-1) с землеподобными планетами. Анимация показывает количество света, определяемое каждым пикселем в небольшой секции камеры на борту космического телескопа «Кеплер».


В итоге получилась небольшая картинка 11 х 11 пикселей. Она представляет состояние карлика на 22 февраля 2017 года. Напомним, 22 февраля NASA объявила об обнаружении семи планет, сходных размером с Землей, вращающихся вокруг ультра-холодной карликовой звезды под названием Trappist-1

Ранее считалось, что планетарная система звезды состоит из трех планет. Но, как обнаружили ученые с помощью космического телескопа Спитцер, планет на самом деле семь. Что самое интересное, три из них находятся в так называемой зоне обитаемости, то есть чисто теоретически условия на поверхности близки к Земным, могут обеспечить наличие жидкой воды на поверхности и благоприятны для зарождения жизни. Опять-таки, теоретически, вода может найтись на всех семи планетах, но на этих трех она наиболее вероятна.

Источник
NASA
Теги
космос Kepler NASA Trappist-1

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