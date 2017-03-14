Роскосмос объявил открытый набор в отряд космонавтов для полетов к Луне

"Космонавтом!" — стандартный детский ответ на вопрос "Кем хочешь стать?". Роскосмос дал возможность воплотить эту мечту в жизнь. Сегодня было объявлено об открытом наборе в отряд космонавтов в 2017 году.





Отобранные счастливчики станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация», будут работать по программе Международной космической станции, а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.

Роскосмос собирается таким образом отобрать специалистов с навыками работы с космической и/или авиационной техникой. Среди требований — надо быть гражданином Российской Федерации не старше 35 лет с высшим образованием по инженерным, научным или летным специальностям и иметь опыт работы, также требуется иметь способности к изучению космической техники, уметь обращаться с компьютерной техникой, знать английский язык на уровне неязыкового ВУЗа, и так далее.

В результате конкурса планируется отобрать шесть-восемь человек, которые дополнят отряд космонавтов Роскосмос. Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов.