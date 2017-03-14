К Земле направляется комета Туттля-Джакобини-Кресака

Комету Туттля-Джакобини-Кресака можно будет увидеть в телескопы и бинокли в ясную погоду с нашей планеты в апреле этого года. Предполагается, что комета приблизится к Земле на расстояние в 22 000 000 километров. Известно, что комета «зависима» от Юпитера, находится в поле его тяготения. Мимо Земли комета пролетает в 6 раз (может число выше, а мы просто не знаем), а период обращения по орбите ее составляет 5,42 года.

Причудливое название комета получила от имени астролога Хороса Туттля, который открыл ее в 1858-ом году. Затем ее снова открывали еще двое, Мишель Джакобини в 1907-ом году и Любор Кресак в 1951-ом году.

Выходит, что если кто-то откроет ее еще раз, то имя кометы станет еще более длинным.