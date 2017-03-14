Швейцарский съедобный робот исследует кишечник и сам приползет к голодающим

Исследователи из Лаборатории интеллектуальных систем в Федеральной политехнической школы Лозанны разработали привод для роботизированных систем, который создан из съедобных компонентов на базе желатиново-глицеринового композита.


На его основе можно создать съедобного робота, перемещающегося подобно гусенице. Такая разработка в том числе, поможет в медицине для обследования кишечника или доставки лекарственных средства.

Для такого устройства подойдут съедобные батарейки, представленные в прошлом году. При этом, в отличие от батареек, которые просто проходят без вреда через пищеварительный тракт, желатиновый привод полностью переваривается.

В качестве дополнительных областей использования предлагается обследование завалов в местах различных бедствий, поиска потерпевших и даже доставка питательных веществ и воды пострадавшим.

Источник
EPFL

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