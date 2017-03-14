На спутнике Сатурна может располагаться теплый океан

Французские и американские планетологи считают, что на спутнике Сатурна Энцеладе расположен теплый океан, который скрыт внутри небесного тела под его поверхностью. Кроме того, ученые считают, что там вполне может существовать жизнь.

К такому выводу эксперты пришли, изучив данные, полученные станцией Cassini 6 ноября 2011-го года. Космическому аппарату, подошедшему на расстояние в 500 км от Энцелады, удалось обнаружить тепловое излучение, исходящее изнутри Энцелады. Предполагается, что на глубине нескольких километров под южным полюсом находится теплый океан.

Энцелад является шестым по размеру спутником Сатурна. Его радиус в 25 раз меньше, чем у Земли, а масса — в 200 000 раз меньше.