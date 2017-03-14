На спутнике Сатурна может располагаться теплый океан

Французские и американские планетологи считают, что на спутнике Сатурна Энцеладе расположен теплый океан, который скрыт внутри небесного тела под его поверхностью. Кроме того, ученые считают, что там вполне может существовать жизнь.

К такому выводу эксперты пришли, изучив данные, полученные станцией Cassini 6 ноября 2011-го года. Космическому аппарату, подошедшему на расстояние в 500 км от Энцелады, удалось обнаружить тепловое излучение, исходящее изнутри Энцелады. Предполагается, что на глубине нескольких километров под южным полюсом находится теплый океан.

Энцелад является шестым по размеру спутником Сатурна. Его радиус в 25 раз меньше, чем у Земли, а масса — в 200 000 раз меньше.  

Источник
NASA
Теги
космос

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Роскосмос объявил открытый набор в отряд космонавтов для полетов к Луне
К Земле направляется комета Туттля-Джакобини-Кресака
Японцы планируют найти воду и кислород на Марсе

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 177
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 88
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 56