Во ВКонтакте запустили счетчик просмотров записей

Разработчики социальной сети ВКонтакте сообщили о запуске новой функции — счетчике количества просмотров. Он расширяет уже имеющиеся возможности отслеживания реакции окружающих, включая подсчет количества поделившихся записью, отметок «Нравится» и комментариев.


Счетчик просмотров находится на видном месте под каждой записью и показывает, сколько пользователей увидели публикацию. Чтобы просмотр засчитался, пользователь не должен делать дополнительных действий. Количество просмотров будет видно всем пользователям, в результате популярные материалы станут заметнее.

На данный момент счетчик просмотров записей доступен в официальных мобильных приложениях и веб-версии ВКонтакте.

Источник
ВКонтакте
Теги
социальная сеть вконтакте

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