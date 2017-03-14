Во ВКонтакте запустили счетчик просмотров записей

Разработчики социальной сети ВКонтакте сообщили о запуске новой функции — счетчике количества просмотров. Он расширяет уже имеющиеся возможности отслеживания реакции окружающих, включая подсчет количества поделившихся записью, отметок «Нравится» и комментариев.





Счетчик просмотров находится на видном месте под каждой записью и показывает, сколько пользователей увидели публикацию. Чтобы просмотр засчитался, пользователь не должен делать дополнительных действий. Количество просмотров будет видно всем пользователям, в результате популярные материалы станут заметнее.

На данный момент счетчик просмотров записей доступен в официальных мобильных приложениях и веб-версии ВКонтакте.