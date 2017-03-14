Японцы планируют найти воду и кислород на Марсе

В 2020-ом году Япония запустит крошечный спутник весом до 100 кг на Марс. Устройство, над которым работают ученые из государственного Института информационных и коммуникационных технологий и Токийского университета, оборудуют специальными датчиками, целью которых станет поиск кислорода и воды на Красной планете. Ракета-носитель для пуска пока еще не выбрана.

Напомним, что в 1998-ом году японцы уже запускали к Марсу аппарат «Нодзоми». К сожалению, «Надежда» (именно так переводится название с японского) так и не смогла выйти на орбиту планеты.

Источник
Regnum
Теги
космос марс

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