Что случилось 14 03 2017?

Riot Games открыла современную киберспортивную студию в России. Ghost Recon Wildlands прекрасно продается. Xbox Scropio продолжают называть самой мощной приставкой в истории. Японцы запланировали полет к Марсу в поисках воды и кислорода. А на спутнике Сатурна обнаружили теплый океан.

Самурайская RPG Tale of Ronin может стать чем-то особенным. А за критику Zelda наказывают DDoS-атаками. В Vertu в очередной раз поменялс владелец, а Xiaomi Mi 6 может оказаться керамическим. Корпоративный браузер от "Яндекс" нужен? Получайте.

В начале апреля нас ждет новый iPad Pro. В Китае отказываются финансировать разработку YotaPhone 3. Xiaomi Redmi Pro 2 тем временем оброс подробностями. В Роскосмосе собирают людей для отправки на Луну! Модульные часы от Tag Heuer выглядят стильно.

Samsung Galaxy S8 предложат и в сиреневой расцветке. А для iPhone появился чехол со встроенным Android-смартфоном!