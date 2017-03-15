Меркурий мог зародиться вне Солнечной системы

Ученые из Японии провели множество экспериментов и пришли к выводу, что планета Меркурий могла появиться вовсе не в Солнечной системе. Специалисты больше сотни раз реконструировали события, происходившие миллиарды лет назад во время формирования нашей системы. Вывод следующий — планета с характеристиками Меркурия не могла зародиться там, где она сейчас располагается.

Результаты удивительные — больше всего шансов на появление было у Земли и Венеры (они зарождались практически всегда), а вот Меркурий в 110 экспериментах образовывался только в 9 случаях.

Существует вероятность, что Меркурий попросту «прилетел» в Солнечную систему.

Источник
RiaFAN
Теги
космос планеты Меркурий

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