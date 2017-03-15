Microsoft запустила конкурента Slack для Office 365 в международном масштабе

Компания Microsoft объявила о международном запуске своего нового корпоративного сервиса — Microsoft Teams. Фактически, это конкурент Slack, встроенный в пакет Office 365.



Согласно описанию разработчиков, Microsoft Teams, представляет собой пространство для коммуникаций, организованного по принципу чата. Пользователи могут объединяться в команды, участвовать в открытых групповых каналах или переписываться напрямую, для аудио- и видеозвонков сервис интегрирован со Skype. По чатам, файлам и данным пользователей предусмотрен единый поиск.


Инструмент для совместной работы доступен бизнес-пользователям Office 365 на 19 языках в 181 стране, включая Россию. Он тестировался с ноября 2016 года и с тех пор его используют уже 50 тысяч организаций. Сервис доступен в веб-версии, десктопном приложении под Windows и macOS, для мобильных устройств предусмотрены клиенты под Windows Phone, iOS и Android.


Источник
Microsoft Teams
Теги
ANDROID Microsoft IOS WINDOWS PHONE OFFICE 365 Microsoft Teams Slack

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