Рынок умных часов превысит 10 миллиардов долларов по итогам года

Аналитики из Canalys уверены, что по итогам года рынок умных часов значительно вырастет, а именно на 18% и превысит 10 миллиардов долларов. Также эксперты предсказывают, что уровень поставок достигнет 28,5 миллионов устройств.

При этом, в Canalys считают — рынок обычных наручных часов, напротив, будет испытывать спад. Предполагается, что рынок смарт-часов составит 2/3 от рынка традиционных швейцарских часов. И чтобы выжить в будущем производителям простых часов придется выпускать конкурентоспособные «умные» модели. Для этого им придется налаживать отношения с IT-гигантами.

Равномерный рост продолжится, по мнению все тех же аналитиков, до 2021-го года.