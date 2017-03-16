NASA предлагает превратить солнце в гигантский телескоп

Исследователи из Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Lab), научно-исследовательского центра NASA, предложили использовать крупнейший объект в солнечной системе, Солнце, в качестве космического увеличительного стекла.


Сама по себе идея не слишком нова, в ней используется эффект гравитационной линзы, когда массивное тело или система искривляют с помощью гравитационного поля радиомагнитное излучение наподобие обычной линзы, искривляющей свет.

Этот эффект уже используется учеными для обнаружения различных удаленных планет, например, так была обнаружена экзопланета Kepler 452b, находящаяся на расстоянии 1402 световых лет от Солнечной системы.

Использование в этих целях Солнца представляет собой весьма заманчивую идею, сулящую множество "плюшек", но оно связано с целым рядом технических проблем. Одной из них является необходимость установки оборудования для наблюдения на расстоянии как минимум 550 астрономических единиц. Для справки, астрономическая единица приблизительно равна среднему расстоянию от Земли до Солнца. Пока человечество не готово к покорению таких расстояний — самый большой рекордсмен по расстояниям, космический зонд «Вояджер-1» покрыл около 137 астрономических единиц за 39 лет. Еще одна проблему представляет собой необходимость в точном выравнивании Солнца, Земли и наблюдаемой звездной системы.

Источник
Air & Space Magazine
Теги
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