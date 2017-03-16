Орбитальный модуль «ЭкзоМарса» выводят на рабочую траекторию в атмосфере Марса

Орбитальный модуль Trace Gas Orbiter (TGO) миссии «ЭкзоМарс-2016» начали выводить на рабочую орбиту в атмосфере Марса. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

15 марта 2017 года начали проводиться операции по торможению аппарата с помощью атмосферы. Это произошло спустя один год и один день после запуска миссии «ЭкзоМарс-2016». На данный момент модуль находится на высокоэллиптической орбите с апоцентром 33 000 км и перицентром 200 км.

во время прохождения перицентра, ближайшей к поверхности точке орбиты, TGO будет «задевать» верхние слои атмосферы и таким образом понемногу снижать скорость и, как следствие, апоцентр орбиты.

Затем, в последующие недели модуль маневрами с помощью двигателей снизит перицентр до 113 км над поверхностью, после чего начнется основная фаза торможения, которая продлится почти год. В итоге аппарат должен выйти на рабочую круговую орбиту высотой около 400 км.

«Экзомарс» представляет собой совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства. Он призван найти следы жизни на Марсе, а также изучить атмосферу, поверхность и климат. В рамках проекта, в том числе, на Марс отправится марсоход, это произойдет в 2018 году. 14 марта 2016 года в космос отправился десантный модуль «Скиапарелли», на котором будет отработана процедура посадки, а также орбитальный модуль Trace Gas Orbiter. Он должен транслировать информацию со «Скиапарелли», исследовать распределение водяного льда в грунте и малые газовые примеси атмосферы.