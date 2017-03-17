Что случилось 16 марта 2017 года?

Mass Effect: Andromeda сравнили на PC, PS4 Pro и Xbox One S. Лучше всего игра выглядит на компьютере, что, в общем-то, предсказуемо.

Ремастер Full Throttle выйдет уже в апреле. Предаться весенней ностальгии удастся не только c одной из лучших адвенчур в истории, но и со сборником классических аркад из 1980-х и 1990-х. Речь о "Чип и Дейле", а также "Утиных Историях", "Черном Плаще" и "Чудесах на Виражах". Очень круто!

Nintendo Switch купили 1,5 миллиона геймеров. System Shock 3 обзавелась издателем. А у Bulletstorm 2 появился призрачный шанс на появление. Visa придумала очки с бесконтактной системой платежей. А ускоритель GeForce GTX 1080 Ti установил рекорд в тесте 3DMark Time Spy. 

Новые концептуальные изображения iPhone 8 впечатлили. Аналитики предсказали рост рынка смарт-часов в блиайшие годы. В Европе выходит "новый" iPhone. AMD Ryzen 5 мы ждем уже 11 апреля в магазинах. Galaxy S8 вновь красуется на фото. Кстати, в Китае смартфон получит аж 6 ГБ оперативной памяти.

Зоркие машины Ford научатся обнаруживать пешеходов в кромешной тьме. А HTC выпустит Desire 650 dual sim, соответственно с двумя SIM-картами. 

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