Сигнал от инопланетян получат в ближайшие 10 лет

В ближайшие 10-12 лет ученые могут принять сигнал от внеземных цивилизаций, доказывающих существование инопланетян. Об этом сообщил в интервью журналистам ТАСС Сет Шостак (Seth Shostak), главный астроном американского Института поиска внеземных цивилизаций (SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence), расположенного в калифорнийском Маунтин-Вью.





В ответ на вопрос, удастся ли найти внеземной разум в ближайшие 10 лет, он ответил, что восемь лет назад во время выступления в Германии поспорил с присутствующей аудитории на то, что за пару десятков лет ученые получат соответствующий сигнал. Ставкой в споре стала пара чашек кофе (каждому) и в случае проигрыша Шостаку придется купить очень много кофе.

Ученые в SETI используют радиотелескопы в попытке зафиксировать сигнал, который мог быть передан какой-нибудь развитой внеземной цивилизацией. Примерно каждые 10 секунд исследователи получают потенциальные "инопланетные послания" и проверяют их в автоматическом режиме. Большинство из них не выдерживают начальную проверку и уже в течение 10 минут признаются помехами земного происхождения. Сигнал, кажущийся интересным ученым и способный продержаться в течение нескольких часов проверкок, поступает раз в пару или даже десять лет.