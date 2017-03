Apple добавила постоянный раздел для инди-игр в App Store

Компания Apple добавила раздел с инди-играми в онлайн-магазин приложений App Store на постоянной основе. Об этом сообщил официальный аккаунт App Store Games в Twitter.

Напомним, на прошлой неделе Apple запустила секцию инди-игр в App Store для продвижения многочисленной продукции небольших независимых разработчиков. Теперь эта секция стала постоянной частью магазина и призвана помочь пользователям открывать новые наименования для развлечений.

Love the games we’ve debuted? Starting today, we’ll have a permanent spot on the App Store just for indie games. https://t.co/M7fhi8kU4D pic.twitter.com/d9Nt98EGvw