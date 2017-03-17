Apple добавила постоянный раздел для инди-игр в App Store

Компания Apple добавила раздел с инди-играми в онлайн-магазин приложений App Store на постоянной основе. Об этом сообщил официальный аккаунт App Store Games в Twitter.


Напомним, на прошлой неделе Apple запустила секцию инди-игр в App Store для продвижения многочисленной продукции небольших независимых разработчиков. Теперь эта секция стала постоянной частью магазина и призвана помочь пользователям открывать новые наименования для развлечений.

Источник
AppStore Games
Теги
смартфон Apple игра IOS APP STORE палншет

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